5 اجتماعات للجنة العامة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الأول«حصاد»

/642730/5-اجتماعات-للجنة-العامة-بالبرلمان-خلال-دور-الانعقاد-الأولحصاد

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني ، 5 اجتماعات خلال هذا الدور لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة .

دوت الخليج يرصد حصاد اجتماعات اللجنة العامة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الاول

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

فض دور الانعقاد الاول

وشهدت الجلسة الختامية اليوم، استعراض إنجازات المجلس، حيث كشف التقرير أن المجلس عقبد 58 جلسة عامة بواقع 278 ساعة.

وأكد التقرير أن عدد المتحدثين بلغ 532 نائبا، بينما بلغت المداخلات 4210 مداخلة للنواب.

نهاية دور الانعقاد الاول

واستمع مجلس النواب في سابقة برلمانية لـ29 بيان من وزراء الحكومة.

وفي المجال التشريعي، أقر مجلس النواب، 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعشر أعضاء المجلس بواقع 1749 مادة.

فض دور الانعقاد الاول

هذا وألقى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور، حنفى جبالى، كلمة ختامي فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول، حيث بدء بالبسملة، وتلى الآية القرآنية ﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ﴾.

وفى بداية حديثه، قال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى:” الزميلات والزملاء الأفاضل أعضاء مجلس النواب الموقر- نواب شعبنا العظيم، ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، يحين الآن أن نستعرض أهم أعمالنا خلال هذا الدور الذى سارع خلاله هذا المجلس الزمن، فى ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشى وباء فيروس كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسئولياته لولا التزامكم بأمانة المسئولية التى تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته، وسوف تثبت الأيام كم تحليتم بالشجاعة وكنتم على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها.