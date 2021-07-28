رباعي البرازيل يسخرون من الأرجنتين في أولمبياد طوكيو«صور»

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ويستعرض دوت الخليج صورة الرباعي البرازيلي بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني.

وودع منتخب الأرجنتين -المنافس التاريخي للبرازيل- الأولمبياد عقب التعادل (1-1)، مما قوبل باحتفال لاعبين مثل دوجلاس لويز ورينير جيسوس وريتشارليسون وماثيوس كونها.

رباعي البرازيل

ونشر دوجلاس على حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (إنستجرام) صورة له مع عبارة "إلى اللقاء يا أشقاء" مع وجه تعبيري يلوح باليد تعبيرا عن الوداع.

وبالإيماءة نفسها عبر اللاعبون الأربعة عن سعادتهم بخروج الأرجنتين في صورة كانوا يبتسمون فيها، ونشرها لاعب أستون فيلا بعد توديع الأرجنتين البطولة على يد إسبانيا ومصر. وكان داني ألفيش، قائد المنتخب البرازيلي، قد توعد الأرجنتين في وقت سابق من المنطقة المختلطة حول ما إذا كان هناك مباراة محتملة ستجمعهم مع الأرجنتين في ربع النهائي، وهو ما لن يحدث أخيرا.

دانيل ألفيش

وقال ألفيش إن منتخب "السيليساو" سيثأر من "راقصي التانجو" بعد الخسارة التي تعرضوا لها في عقر دارهم في نهائي كوبا أمريكا التي أقيمت بالبرازيل قبل أيام. واستغل 4 من زملائه الفرصة للسخرية من خصمهم الأبدي بعد توديع البطولة على هذا النحو من الدور المجموعات.

لا مكان لخيبة الأمل!

من جانبه قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، فرناندو 'بوتشا' باتيستا، بعد مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا (1-1) إنه يشعر "بالغضب" لكنه لا يشعر "بخيبة أمل" بعد وداع الأولمبياد. وبرر وجهة نظره فقال: "الفريق كان على قدر المسؤولية رغم الإقصاء". وقال باتيستا "لا إنها ليست خيبة أمل. عدم القدرة على الاستمرار في البطولة أمر يثير الغضب، لكن ا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق. أنا حزين وغاضب، لكنني فخور للغاية بلاعبي فريقي". وأضاف: "الحقيقة هي أننا حلمنا بالوصول إلى أعلى مستوى ممكن، لكن هذا لا ينتهي هنا". وتابع: "إنه مسار بدأناه قبل 4 سنوات في منتخبات الشباب؛ وأهدافي في كل بطولة أن تكون قادرا على تحقيق شيء مهم". وأردف: "أنا المسؤول وممتن للاعبين". وعن مباراة اليوم قال "كانت صعبة. كنا نعلم أن ذلك قد يحدث. كنا على مستوى المسؤولية، وانتهى بنا المطاف في الدقائق الأخيرة في مرمى إسبانيا".