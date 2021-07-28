النائب محمد تيسير مطر يعقد اتفاق مع هيئة البريد لتخصيص سيارة بريد متنقلة لخدمة أهالي دار السلام«صور»

/642726/النائب-محمد-تيسير-مطر-يعقد-اتفاق-مع-هيئة-البريد-لتخصيص-سيارة-بريد-متنقلة-لخدمة-أهالي-دار-السلامصور

نجح النائب البرلماني محمد تيسير مطر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في عقد اتفاق مع هيئة البريد المصري، لتخصيص سيارة بريد متنقلة، تقدم خدماتها لأهالي دار السلام، على أن تتواجد السيارة بشكل منتظم في أرض الأكحل بالملأه دار السلام، بداية من السبت القادم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الاتفاق بين نائب التنسيقية وهيئة البريد المصري هيئة البريد وجاء الاتفاق استجابة للطلبات والشكاوى المقدمة من أهالي الحي، لافتتاح مكتب بريد جديد، لمنع التكدس والازدحام في مكاتب البريد المتواجدة بالمنطقة، وهو ما استجاب له "مطر" وتمكن من إتمام الاتفاق مع الهيئة. وستقوم السيارة المتنقلة بتقديم كافة خدمات مكاتب البريد لأهالي حي دار السلام، مثل خدمات الأحوال المدنية، وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الأرضى وصرف الحوالات المالية والمعاشات وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى كون السيارة مجهزة بماكينة ATM وبأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة. تعمل السيارة خلال مواعيد العمل الرسمية، على أن تستمر مكاتب البريد الأخرى بالحي في تقديم خدماتها بشكل منتظم.

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