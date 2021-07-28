/642732/نجاحات-رجال-الظل-تجدد-الثقة-للعام-الثالث-في-اللواء-عادل-جعفر-برئاسة-جهاز-الأمن-الوطني

للعام الثالث علي التوالي يجدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الثقة في اللواء عادل جعفر، رئيسًا لجهاز الأمن الوطني، وذلك في الحركة السنوية التى تجريها وزارة الداخلية، للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات حيث يتم الاستفادة من الخبرات الكبيرة بمواقع المسؤولية وأيضا ضخ دماء جديد بمواقع أخري، لتتكامل الجهود بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الرسالة الأمنية المقدسة لدي جموع المواطنين.

اللواء عادل جعفر وجهود مكافحة الإرهاب

يأتي ذلك بعد أن تم تعينه فى 25 يوليو 2019 حيث اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الحالي الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة، في يوليو 2019 وشملت تعيين اللواء عادل جعفر لمهام منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني حتى الآن، بعد أن تم تجديد الثاقة به فى حركة 2020 وأيضا اليوم بحركة 2021، حيث جاء اختيار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعده اللواء عادل جعفر رئيسا لجهاز الأمن الوطني خلفاً للواء عماد صيام الذي تولى مهام مساعد الوزير لقطاع الأمن آنذاك، بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين وزارة الداخلية.

اللواء عادل جعفر رئيس جهاز الأمن الوطني، هو أحد أبناء مدرسة الأمن الوطني، وخلال فترة عمله بالجهاز نجح في الإيقاع بأكبر عدد من الخلايا والعناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية، كما قاد العديد من المأموريات الأمنية التي أوقعت بتلك الخلايا والعناصر، وذلك قبل تنفيذها أعمالاً عدائية ضد الدولة كما حمل جعفر على عاتقه مهمة تطهير البلاد من دنس الإرهاب، والعمل على اصطياد الإرهابيين والخلايا النائمة بالمناطق الشعبية.

رئاسة جهاز الأمن الوطني منذ أحداث 25يناير

رئاسة جهاز الأمن الوطني منذ تغير أسمه من أمن الدولة إلى الامن الوطني بعد ثورة 25 يناير شغلهااللواء حامد عبدالله والذي تولي في مارس 2011، بعد ثورة 25 يناير بشهرين بقرر من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق في هذا التوقيت، وهو أول رئيس لقطاع الأمن الوطنى بعد تغير أسمه واللواء مجدى عبدالغفار، تولي في ديسمبر 2011،واللواء خالد ثروت تم تعينه رئيس القطاع في أكتوبر 2012، بقرار من اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية في هذا التوقيت ،واللواء محمود شعراوي تم تعينه في ديسمبر 2015 وأيضا اللواء صلاح حجازي واللواء عماد صيام ويشغله الآن اللواء عادل جعفر منذ يوليو 2019.