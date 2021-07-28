/642739/عملاء-البنك-العربي-الإفريقي-يطالبون-بتغيير-ATM-الخاصة-بهم-لعدم-الكفاءة

طالب عملاء البنك العربي الإفريقي المسؤولين عن الصفحة الخاصة بالبنك العربي الافريقي الدولي بتغيير ماكينات الصرف ATM البنك العربي الافريقي لعدم كفاءتها.

دوت الخليج اخبار البنك العربي الافريقي وكتب أحد عملاء البنك العربي الافريقي عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "نرجوا من سيادتكم التكرم تغيير وتحديث ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنك . وذلك لعدم كفاءة هذة الماكينات ومعظمها لا يوجد بها خدمة الايداع .كل البنوك حدثت ماكينات الصرف الا البنك العربي الإفريقي. شكرا مقدما". رد البنك العربي الافريقي ورد البنك العربي الافريقي، وكتب: "شكرا لتوصلك معانا و عشان بنؤمن بأهمية إقتراحك، هيتم إرسالها للقسم المختص لدراستها".

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