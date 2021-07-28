/642738/البريد-المصري-عملاء-يشتكون-من-عدم-كفاءة-فيزا-ميزة

اشتكت عميلة البريد المصري من عدم كفاءة كارت فيزا ميزة، حيث أن عملاء البريد المصري يريدون أن تكون الخدمة جيدة.

دوت الخليج أخبار البريد المصري وكتبت عميلة البريد المصري عبر الصفحة الرسمية للبريد بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "من فضلك الفيزا بتاعتي اسمها ميزه بقالي 3شهور مش راضيه تتفعل كلمت خدمه العملاء قالت اتفعلت روحت اقبض بيها منفعش بعت رساله باخر 6ارقام برضه مافيش فايده اعمل ايه رجاءا الرد لانني مريضه ومش بقدر اروح البوسطه ولكم جزيل الشكر". رد البريد المصري ورد البريد المصري، وكتب: "بنعتذر لحضرتك للأسف الخدمات المالية متاحة من خلال التواصل مع أرقام خدمة العملاء وليست متاحة من خلالنا يمكنك التواصل مع رقم خدمة العملاء (16789 - 0235315900) مواعيد العمل تبدأ من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءاً طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت وأيام العطلات الرسمية تكون مواعيد العمل من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 07:00 مساءً".

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