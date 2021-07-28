- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن شهادة مخالفات المرور 2021 وخطوات استخرجها عن طريق بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لكم طرق وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وذلك عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية ونيابة المرور، أون لاين برقم اللوحة المرورية.
خطوات الاستعلام عن شهادة مخالفات المرور
- تسجيل الدخول على رابط مواقع (بوابة الحكومة المصرية).
- اختر خدمات نيابات المرور للمخالفات المرورية 2021.
- اختر من النافذة التي يظهر لك فيها اختيارين (خدمة مخالفات رخصة القيادة، خدمة مخالفات رخصة السيارة).
- انتقل اللي صفحة إدخال البيانات، ثم ادخل رخصة السيارة أو رقم اللوحة المرورية.
- اضغط استعلام عن شهادة المخالفات المرورية 2021.
خدمات موقع نيابة المرور
تعطي نيابة المرور عدد من الروابط المباشرة، وذلك من أجل الاستعلام عن شهادة المخالفات المرورية 2021 وذلك علي النحو التالي؛
- متابعة الطلبات مخالفات رخص القيادة.
- خدمة التظلم.
- خدمة مخالفات رخص المركبات.
وعبر تلك الروابط المباشرة يمكن الاستعلام عن المخالفات إلكترونيًا برقم رخصة القيادة، أو رقم اللوحة.
وعليه فقد أتاحت أيضًا نيابة المرور خدمة الدفع الإلكتروني، كما يوجد العديد من أنظمة الدفع، والتي تستطيع الدفع من خلالها وتكون كالآتي؛
- الدفع باستخدام فوري.
- من خلال البريد المصري.
- من خلال خدمة مصاري.
- تنزيل تطبيق مخالفاتي الخاص بأجهزة الاندرويد، والدفع من خلاله.
خدمات الموقع الرسمي للنيابة المرور
ويتيح الموقع الإلكتروني التابع لنيابة المرور، مجموعة من الخدمات التي تختص بأنظمة المرور في مصر والتي تكون متاحة لكافة المواطنين في كل المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن شهادة مخالفات المرور 2021 وخطوات استخرجها عن طريق بوابة الحكومة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.