انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن شهادة مخالفات المرور 2021 وخطوات استخرجها عن طريق بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض لكم طرق وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وذلك عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية ونيابة المرور، أون لاين برقم اللوحة المرورية.

خطوات الاستعلام عن شهادة مخالفات المرور

تسجيل الدخول على رابط مواقع (بوابة الحكومة المصرية). اختر خدمات نيابات المرور للمخالفات المرورية 2021. اختر من النافذة التي يظهر لك فيها اختيارين (خدمة مخالفات رخصة القيادة، خدمة مخالفات رخصة السيارة). انتقل اللي صفحة إدخال البيانات، ثم ادخل رخصة السيارة أو رقم اللوحة المرورية. اضغط استعلام عن شهادة المخالفات المرورية 2021.

خدمات موقع نيابة المرور

تعطي نيابة المرور عدد من الروابط المباشرة، وذلك من أجل الاستعلام عن شهادة المخالفات المرورية 2021 وذلك علي النحو التالي؛

متابعة الطلبات مخالفات رخص القيادة.

خدمة التظلم.

خدمة مخالفات رخص المركبات.

وعبر تلك الروابط المباشرة يمكن الاستعلام عن المخالفات إلكترونيًا برقم رخصة القيادة، أو رقم اللوحة.

وعليه فقد أتاحت أيضًا نيابة المرور خدمة الدفع الإلكتروني، كما يوجد العديد من أنظمة الدفع، والتي تستطيع الدفع من خلالها وتكون كالآتي؛

الدفع باستخدام فوري. من خلال البريد المصري. من خلال خدمة مصاري. تنزيل تطبيق مخالفاتي الخاص بأجهزة الاندرويد، والدفع من خلاله.

خدمات الموقع الرسمي للنيابة المرور

ويتيح الموقع الإلكتروني التابع لنيابة المرور، مجموعة من الخدمات التي تختص بأنظمة المرور في مصر والتي تكون متاحة لكافة المواطنين في كل المحافظات.