فتح باب التحويلات بين المدارس لجميع المراحل إلكترونيا بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، فتح باب التحويلات إلكترونيا لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات "رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام"، مؤكدة أنه لا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

وللتحويل اضغط اللينك التالى...

https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index

وأوضحت المديرية عدة تعليمات على ولي الأمر قراءتها حتي يتمكن من تسجيل طلبه بشكل صحيح وهى كالتالى:

- التحويلات المدرسية تتم الكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات (رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

- غير مسؤولين عن أى تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج الإطار الذى تم تحديده بالبند السابق.

- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

- فى حالة وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الامر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)

- اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها.

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات.

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

- في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة .

- على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) والثانية في شهر (سبتمبر) وعلى ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع .

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة.

- على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

- المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- على ولى الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول.

- يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أى مسمى أثناء التقدم للمدرسة.