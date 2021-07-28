الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر الأحمر غدا

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 29 يوليو، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعه بقيم تتراوح 2 : 4 درجات.





وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن غدا الخميس يشهد ظهور شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مع نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا وتؤدى إلى ارتفاع أمواج شاطئ البحر الأحمر ( 2: 2.5) متر. وعن حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 38 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 24

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 33 24

مطروح 31 25

السلوم 34 22

سيوة 39 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 24

الزقازيق 38 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 26

العريش 35 24

رفح 34 24

رأس سدر 38 25

نخل 37 21

نويبع 40 29

طابا 36 24

كاترين 33 21

الطور 38 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 27

الفيوم 38 26

بنى سويف 38 26

المنيا 39 26

أسيوط 39 26

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

ادفو 42 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 40 27

شلاتين 38 26

ابو رماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27



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