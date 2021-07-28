صور- مصر تضىء معالم أثرية ومستشفيات احتفالا باليوم العالمى للالتهاب الكبدى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنارة عدد من المعالم الأثرية والمستشفيات، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العالمى للالتهاب الكبدى، احتفالًا بقرب حصول مصر على الإشهاد الدولى كأول دولة خالية من الالتهاب الكبدى الوبائى سى، بعد فحص أكثر من 60 مليون مواطن من فيروس سى، وعلاج 2.2 مليون مواطن بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، والتى انطلقت فى عام 2018.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تمت إنارة كل من أهرامات الجيزة، قلعة صلاح الدين الأيوبى، مقر مجلس الوزراء بالعلمين، مجمع الإسماعيلية الطبى، معهد الكبد بالقاهرة، مستشفى معهد ناصر، مستشفى زايد التخصصى بالجيزة، مجمع هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بسيناء. وأضاف مجاهد أنه تم تسيير عدد من السيارات تجوب محافظات الجمهورية وفى محيط المستشفيات لتشجيع ودعم الأطقم الطبية، تقديرًا لمجهوداتهم فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة المصريين، والتى كان لها أثر كبير فى النهوض بالمنظومة الصحية خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا. وأشار مجاهد إلى أن ثقة المواطن فى المنظومة الصحية وحرصه على المشاركة فى مبادرات الصحة العامة العامل الرئيسى فى نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى، لافتًا إلى توزيع هدايا عينية للمواطنين من خلال السيارات التى تجوب الشوارع اليوم، بالإضافة إلى مطبوعات تحمل رسائل توعوية ودعوة المواطنين للمشاركة فى مبادرات الصحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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