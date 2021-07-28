جدة - نرمين السيد - بُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى. وواصل قداسته سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة فيلبى التى تتميز بروح الفرح، والتى بدأها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضى، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، حيث قدم قداسته اليوم الحلقة السادسة من السلسلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرسالة السادسة من رسائل الفرح فى اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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