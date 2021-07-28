وجه ضربات لتجار المخدرات.. اللواء محمد والى مديرا لأمن الشرقية

جدة - نرمين السيد - واختار الوزير، اللواء محمد والى، مديرا لأمن الشرقية، حيث أنه تقلد منصب مدير المباحث الجنائية بمحافظة الشرقية واستطاع توجيه ضربات متعددة ومتنوعة فى مجال الجريمة بشتى صورها، وضبط العديد من تجار المخدرات، وأحكم قبضته على المسجلين خطر، وتجار الكيف فى بؤرة السحر والجمال التابعة لمحافظة الشرقية.

كما انتقل إلى مديرية أمن البحيرة وتقلد زمام الأمن هناك، حيث عمل مديرا لأمن البحيرة، واستمر فى نشاطه وضرباته، وعاد من جديد لمحافظة الشرقية لكن كمدير أمن.

وكان والى قد شغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق، بنقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017.