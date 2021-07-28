ابن القاهرة.. اللواء ثروت المحلاوى مديرا لأمن الفيوم

جدة - نرمين السيد - اختار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء ثروت المحلاوى، مديرا لأمن الفيوم، نظرا لكفاءته العالية، وجهوده المتواصل فى حفظ الأمن والأمان فى الشارع، واستكمالا لمسيرته فى حفظ الأمن والأمان.





وشغل المحلاوى منصب حكمدار الفيوم، وحاز على ثقة الوزير نظرا لعمله المستمر دون كلل أو ملل، إضافة إلى نجاحه فى توجيه عدة ضربات لبعض المجرمين والحفاظ على الأمن وحب المواطن الفيومى له.

يذكر أن أن اللواء ثروت المحلاوى هو أحد أبناء مديرية أمن القاهرة، عمل كرئيس مباحث قسم شرطة المعادى لفترة طويلة وسنوات متتالية واستطاع أن يسيطر على الشارع فى المعادى، كما انتقل للعمل فى إدارات متعددة بوزارة الداخلية حتى تقلد منصب مدير أمن الفيوم، وتميز بهدوئه الشديد وتعامله بحكمة مع المواطنين، إضافة إلى أنه يمتلك من الدهاء ما يمكنه من الإيقاع بالمجرم وانتزاع الاعترافات بهدوء شديد.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات الشرطة 2021، ليتم تنفيذها بداية من أول أغسطس المقبل.

