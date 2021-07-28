جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة 2021، ليتم تنفيذها بداية من أول أغسطس المقبل، ومن بينهم اللواء سعيد النجار، مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية.





واللواء سعيد النجار، هو ضابط من طراز رفيع، إذ يتميز بثقافة عالية، دقيق فى عمله، تقلد العديد من المناصب، بدءا من عمله بالإدارة العامة للأحداث عامى 2006 و2007، ثم انتقل إلى العمل فى الأمن العام، وتقلد مناصب عديدة داخل القطاع. كما تقلد اللواء سعيد النجار، منصب مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، ورشحته وزارة الداخلية لتمثيلها فى البرلمان، لمناقشة العديد من القضايا التى تهم المواطن، فالقريب منه يعلم أنه شخص شديد الذكاء، باحث عن المعلومة، ويتميز بذاكرة حديدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسيرة مشرفة للواء سعيد النجار مساعد وزير الداخلية للخدمات الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.