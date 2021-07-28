جدة - نرمين السيد - ‎استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثانى بطريرك انطاكية للسريان الأرثوذكس، اليوم، الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسى الأورشليمى للأقباط الأرثوذكس، والأب تيمون السريانى، ممثّل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان، وذلك فى المقر البطريركى فى العطشانة.





رحب قداسته بالمطران فى لبنان، وتحدّثا عن الأوضاع العامة فى الشرق الأوسط والتحديات التى يواجهها المسيحيّون فى أرض الآباء والأجداد. حضر اللقاء المطارنة: مار ثاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار تيموثاوس صموئيل أقطاش مطران طورعبدين، ومار فيلوكسينوس متياس نايش، النائب البطريركى فى ألمانيا، ومار سويريوس روجيه أخرس، النائب البطريركى للدراسات السريانية، ومار يوسف بالى، السكرتير البطريركى ومدير دائرة الإعلام.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريرك الكنيسة السريانية يستقبل مطران القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.