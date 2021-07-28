7 نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر للكهرباء|تعرف عليها 

اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، عبر صفحه التواصل الاجتماعى اليوم، بعض النصائح والخطوات لربة المنزل لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وهى كالاتي:

1- عند شراء الديب فريزر يجب اختيار الاجهزة الموفرة للطاقة، فمعدل استهلاكها للطاقة سوف يرضيك جدا لانها تعمل بشكل جيد جدا عند اقل مستويات الطاقة .

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت اطول ، و بالتالي سوف ترتفع وتيرة استهلاك الديب فريزر للكهرباء .

3- لا تقوم بتخزين طعام في الديب فريزر و هو مكشوف لان معدل الطاقة الذي كان يحتاج لتبريده وهو مغطي سوف يتضاعف وهو مكشوف عندما تتصاعد منه الرطوبة، وتصبح الحرارة بالديب فريزر اعلي .

4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة من جهاز الديب فريزر مما يجعل الكمبروسر بحاجة للعمل لساعات اخري ليتم تبريد الهواء بالجهاز مرة اخري ، وبالتالى استهلاك مرتفع للكهرباء.

5- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الامكان، وهذا لان الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز سوف تتسبب للديب فريزر بالسخونية ، و طبعا يلزم طاقة اضافية ليتم تبريد الديب فريزر .

6- احرص على تنظيف شاملة للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الاتربة عليها يؤدي بشكل غير مباشر الي رفع استهلاك الديب فريزر للكهرباء .

7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوي في الديب فريزر ، لانه لن يكون سهل عليك ايجاد الطعام عند الحاجة له مما سيجعلك تأخذ وقتا طويلا حتي العثور عليها، وهذا سيستدعي ترك باب الديب مفتوحا كل هذه المدة، و انتم اعلم بالنتيجة طبعا .