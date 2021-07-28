حصل على نوط الامتياز.. اللواء مؤمن السعدى مديرا للإدارة العامة للمرور

جدة - نرمين السيد - واختار الوزير، اللواء مؤمن السعدى، كمدير للإدارة العامة للمرور، حيث يعرف بصاحب الوجه البشوش، الذى يستحوذ على قلوب زملائه والمواطنين، كما يتميز باحترام جم، وكان يشغل منصب وكيل الإدارة العامة لمرور القاهرة، قبل أن يتقلد منصب مساعد الوزير للإدارة العامة للمرور.
واللواء مؤمن السعدى ابن مديرية أمن القاهرة، تقلد مناصب عديدة بالإدارة العامة لمرور القاهرة والمعروف عنه أنه لا يكل ولا يمل من العمل حيث يتواجد 24 ساعة فى الشارع للعمل على تسيير الحركة المرورية، كما كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنحه "نوط الامتياز" من الطبقة الأولى فى ذكرى عيد الشرطة الماضى.
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