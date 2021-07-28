تميز بسرعة حل القضايا.. الإبقاء على اللواء عصام العزب مديرا لمباحث التموين

جدة - نرمين السيد - اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة 2021، والتى شملت الإبقاء على اللواء عصام العزب، مساعدا للوزير، مديرا للإدارة العامة لمباحث التموين.





اللواء عصام العزب، هو ابن مديرية أمن القاهرة، إذ عمل منذ تخرجه فى مباحث العاصمة، بأقسام الأزبكية وبولاق وقصر النيل، ثم عمل رئيسا لمباحث قطاع غرب القاهرة لكفاءته فى العمل وأدائه فى ضبط معدل الجريمة.

رُقى اللواء عصام العزب مديرا لمباحث البحر الأحمر، وكان يتمتع بقدرته على فهم القضايا سريعا، إضافة إلى احترامه وهدوءه فى التعامل مع القضايا وإنهاؤها بسرعة فائقة.

وجاءت ترقية اللواء عصام العزب إلى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لتعبر عن رؤية وزير الداخلية الجديدة بالاعتماد على القيادات الشابة ذات الكفاءة العالية، والمعروف عنها تاريخها ناصع البياض سلوكيا ومهنيا، حيث تمكن العزب من تطهير غرب القاهرة من الخارجين عن القانون والبلطجية، كما نجح فى ضبط الأمن والأمان فى البحر الأحمر خلال فترة وجيزة.

بذل العزب جهدا كبيرا فى ضبط معدل الجريمة، وساهم فى كشف غموض عشرات من قضايا التى كانت محط أنظار الجميع بالغردقة، وشرطة النقل والمواصلات.