صور.. تنسيقية الأحزاب تعقد أول جلسة حوارية عن قوانين التأمينات الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - ضم الوفد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وسامى عبدالهادى، ومحمد سعودى نواب رئيس الهيئة.

وكان فى استقبال الوفد، النواب عمرو درويش ومحمد إسماعيل ونشوى الشريف ومارسيل سمير ورشا كليب وإيمان الألفى وهيام الطباخ وأحمد رمزى وأحمد فتحى، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وعلاء مصطفى ومحمود تركى وعمرو عزت وأحمد قناوى وراجية الفقى ونهى زكى، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ونورهان البولينى ونجوى إبراهيم ويوستينا رامى وأحمد نجيب ومحمد فهمى وإيمان طلعت وكريم الكنانى، أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية.

بدأ اللقاء بعرض تقديمى عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والقوانين المنظمة لعمل الهيئة، وتطرق اللقاء للتحديات التى تواجه نظام التأمينات الاجتماعية، ومحاور الإصلاح، وأهم توصيات الهيئة للتغلب على التحديات، والتى تسعى الهيئة للقضاء عليها، مثل ظاهرة تدنى المعاشات وإتجاة الدولة المصرية بتحسن قيم المعاشات بزيادة قيمتها السنوية بنسب تزيد عن نسبة التضخم بما يحقق زيادة حقيقية فى دخول أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما تطرق المشاركون فى اللقاء إلى استعراض مجهودات الدولة المصرية لضم فئة العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة للمظلة التأمينية لتحقيق السلام الاجتماعى لهم، وكيف ضمن القانون تحقيق الإستفادة الكاملة لتلك الفئة من المجتمع بأن يقوم العامل بسداد 9% من قيمة الأجر التأمينى فقط وتقوم الدولة بسداد 12%، وبالتالى يتم تغطية هذا العامل من أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل، ويضمن معاش منتظم للعامل وأسرته مع الأخذ بالاعتبار ضرورة رفع الوعى التأمينى لدى المواطنين، خصوصا العمالة غير المنتظمة، بالإضافة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لديها 591 مقراً على مستوى الجمهورية، وتتجه الهيئة لتحقيق التحول الرقمى الكامل فى كافة مقراتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة عمل خطة كاملة لتطوير كافة مكاتب الهيئة.

وفى نهاية الجلسة أكد الحضور على ضرورة استمرار الجلسات الحوارية لطرح أهم المقترحات لتطوير المنظومة التأمينية، وتكون متوافقة مع دراسات اكتوارية، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن والاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعى.