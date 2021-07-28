/642727/ملخص-مران-الزمالك-تمرينات-قوية-للحراس-وتقسمية-بين-لاعبي-الفارس-الأبيض

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية بين اللاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب بالإسكندرية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” بتسجيل أكثر من هدف، ونال اشادة الجهاز الفني، بجانب تألق أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر.

الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على شرح التعليمات الفنية للاعبين، والمهام المطلوبة من كل لاعب من أجل تنفيذها في مباراة الفريق الودية غدا أمام أبها السعودي.

قام البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باستخدام بعض الأدوات التدريبية الحديثة خلال تدريبات الفريق بمعسكر برج العرب. وأدى محمود عبد الرحيم “جنش” ومحمد عواد ومحمد أبو جبل تدريبات قوية تحت إشراف اوليفيرا الذي حرص على تدريب اللاعبين على سرعة رد الفعل، والارتقاء عاليا للحصول على الكرة.

وشارك الحراس في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق في ختام التدريبات.

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الزمالك وأبها السعودي في لقاء يجمع بين الفريقين ودياً.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جلسة باتريس كارتيرون

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء من أجل الإشادة بمستواهم والتزامهم خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب . وأشاد كارتيرون بالحالة الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، حيث شدد في حديثه معهم على أهمية الاستمرار في نفس حالة التركيز من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات مسابقة الدوري الممتاز المتبقية. تدريبات بدنية خفيفة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.