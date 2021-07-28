تعرف على موعد مباراة الزمالك وأبها السعودي ودياً

/642725/تعرف-على-موعد-مباراة-الزمالك-وأبها-السعودي-وديا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الساعة السادسة مساء غد الخميس، موعدا لمباراة الفريق الودية أمام أبها السعودي، التي ستقام على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويستعرض دوت الخليج موعد مباراة الزمالك وأبها السعودي في لقاء يجمع بين الفريقين ودياً.

ويخوض الزمالك ثاني مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب بعد مواجهة منتخب القسم الثاني والتي انتهت لصالح الفريق بسباعية دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جلسة باتريس كارتيرون

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة سريعة مع اللاعبين خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء من أجل الإشادة بمستواهم والتزامهم خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب . وأشاد كارتيرون بالحالة الفنية التي ظهر عليها اللاعبون، حيث شدد في حديثه معهم على أهمية الاستمرار في نفس حالة التركيز من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل لمباريات مسابقة الدوري الممتاز المتبقية. تدريبات بدنية خفيفة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على التركيز على بعض التدريبات الفنية الخفيفة خلال تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء في ملعب التدريب بمعسكر برج العرب.

وقام كارتيرون وجهازه المعاون أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، بشرح بعض التعليمات الفنية للاعبين، لتنفيذها خلال التقسيمة التي خاضها الفريق.

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال التقسيمة على التحدث مع اللاعبين لتنفيذ الدور الفني المطلوب من كل لاعب، والتركيز على منحهم التعليمات بضرورة الاعتماد على سلاح التسديدات، وسرعة نقل الكرة.

معسكر مغلق للزمالك

وفضل الفرنسي كارتيرون عدم زيادة الجرعة التدريبية خاصة أن الفريق سيخوض تدريبا آخر اليوم.

ويتواجد الزمالك في معسكر مغلق في فندق برج العرب بالإسكندرية، في ظل فترة التوقف الحالي للمسابقة المحلية، حيث يواصل الاستعداد قبل مواجهة غزل المحلة في الثالث من أغسطس المقبل بالجولة الثامنة والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.