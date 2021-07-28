باللينك.. كيفية الحصول على «شهادة الأهلي الرياضية» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

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أعلنت إدارة النادي الأهلي فتح باب التقديم للاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية»، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار المشروع التعليمي المشترك بين الجانبين، الذي يأتي ضمن الدور المجتمعي للنادي وقناعات مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بأهمية التعليم ودوره المؤثر.

ومن المقرر أن تكون الدراسة في البرنامج لمدة 6 أسابيع تبدأ من 18 أكتوبر القادم وتستمر حتى 27 نوفمبر، ويتيح فرصة الاشتراك لـ30 متدربًا مع وجود خصم 20% لأعضاء النادي.

فتح باب التقديم لبرنامج «شهادة الأهلي الرياضية» بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

وتصل مدة المحتوي التعليمي إلى ٣٠ ساعة، ويحتوي على عدد من البرامج، وهي الإدارة الرياضية، والرعاية والتسويق الرياضي، والإعلام الرياضي، وإدارة الأحداث الرياضية، وعلم النفس الرياضي، والقانون الرياضي، التي سيتم تدريسها عن طريق عدد من المحاضرين المصريين والأجانب.

ويمكن للراغبين الاشتراك في برنامج «شهادة الأهلي الرياضية » من خلال الرابط التالي:

https://bit.ly/3hJfWFQ

وحرص مدير الكرة بالنادي على إجراء الاتصال هاتفيًّا بـ«محمد الشناوي» حارس المنتخب الأوليمبي، لتهنئته وجميع لاعبي الأهلي بعد فوز المنتخب الأوليمبي على أستراليا ظهر اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأشاد عبد الحفيظ في اتصاله بأداء لاعبي المنتخب الأوليمبي والجهود التي بذلوها لتخطي الدور الأول والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة.

الحالة البدنية والصحية

واطمأن عبد الحفيظ على الحالة البدنية والطبية لسداسي الأهلي الأوليمبي، ونقل لهم تحيات الجهاز الفني وزملائهم اللاعبين، متمنيًا التوفيق للمنتخب في المرحلة المقبلة ورفع اسم مصر عاليًا من خلال التتويج بميدالية أوليمبية. ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الغد أمام أسوان بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

معلق مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

كشفت لجنة التحكيم بالأتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في لقاء الدوري الممتاز، والذي يتولا قيادتها الدولي محمد عادل.