/642723/سيد-عبدالحفيظ-للاعبي-الأهلي-قبل-موقعة-أسوان-يجب-التركيز-والقتال-حتى-آخر-دقيقة

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أسوان غدًا الخميس في الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على الاجتماع باللاعبين في حضور الجهاز الفني، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمباريات القوية التي تنتظر الأهلي في رحلة الدفاع عن اللقب.

تفاصيل جلسة سيد عبدالحفيظ

وأضاف مدير الكرة أنه شدد على جميع اللاعبين بضرورة التركيز والقتال من أول دقيقة لآخر دقيقة في جميع المباريات المقبلة للفريق، بداية من مباراة الغد أمام أسوان، نظرًا لما تمثله كل المباريات من أهمية قصوى في مشوار الأهلي للدفاع عن لقب الدوري.

وأشار عبد الحفيظ في اجتماعه باللاعبين إلى ثقته في إمكاناتهم وقدرتهم على حسم الأمور، والسعي بقوة لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها الأهلي في الدوري خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة أسوان غدًا، ومواصلة الانتصارات في مسيرة الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.