/642721/بعد-انتهاء-دور-الانعقاد-الأول-النائبة-فاطمة-سليم--فخورة-لتمثيلي-للمرأة-داخل-البرلمان

بالتزامن مع انتهاء دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثاني قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إنها تفتخر كثيرا بتمثيل المرأة داخل مجلس النواب.

دوت الخليج يرصد ما ذكرته النائبة فاطمة سليم خلال دور الانعقاد الاول

فض دور الانعقاد الاول

واضافت سليم خلال بيان لها ان المراة حصلت علي أعلى تمثيل نسائي منذ إعطاء البرلمان المرأة حق الترشح بنسبة ٢٧٪؜ و خاصة النائبات الشابات فقد اثبتوا نفسهم و اثبتوا قدرتهم علي المشاركة بشكل فعال و قوي في الحياة السياسية في كافة الاتجاهات.

تمكين المرأة

واضافت سليم إنها تفتخر بكونها إحدي هؤلاء النائبات، مشيرا بانني اكسبت خبرات و معلومات و مهارات تساعدني علي تقديم افضل صورة سواء علي المستوي التشريعي او الخدمي او الرقابي .

الحياة السياسية

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تفتخر بكونها أصغر نائبة في تاريخ البرلمان المصري حتي الأن و بجلوسها علي المنصة، متوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعطي الفرصة و الدعم الكامل للشباب و المرأة لكي يشاركوا بقوة في الحياة السياسية.

هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.