/642720/سيد-عبد-الحفيظ-يهنئ-المنتخب-الأولمبي-بالفوز-ويطمئن-على-سداسي-الأهلي

أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًّا بمحمد الشناوي كابتن الفريق وحارس مرمى المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٠ في طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج تواصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع سداسي الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو.

وحرص مدير الكرة بالنادي على إجراء الاتصال هاتفيًّا بـ«محمد الشناوي» حارس المنتخب الأوليمبي، لتهنئته وجميع لاعبي الأهلي بعد فوز المنتخب الأوليمبي على أستراليا ظهر اليوم الأربعاء والتأهل إلى دور الثمانية في أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

وأشاد عبد الحفيظ في اتصاله بأداء لاعبي المنتخب الأوليمبي والجهود التي بذلوها لتخطي الدور الأول والتأهل إلى دور الثمانية في البطولة.

الحالة البدنية والصحية

واطمأن عبد الحفيظ على الحالة البدنية والطبية لسداسي الأهلي الأوليمبي، ونقل لهم تحيات الجهاز الفني وزملائهم اللاعبين، متمنيًا التوفيق للمنتخب في المرحلة المقبلة ورفع اسم مصر عاليًا من خلال التتويج بميدالية أوليمبية. ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.

موعد مباراة الأهلي وأسوان

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أسوان في السابعة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وكان الأهلي قد وصل للنقطة 55 بعد الفوز على الإنتاج الحربي 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد الماضي، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي مباراة الغد أمام أسوان بهدف تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في مشوار الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز.

معلق مباراة الأهلي وأسوان بالدوري

ويعلق أحمد شوبير على مباراة الأهلي وأسوان في المواجهة التي تقام على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأحمر في حسم الثلاث نقاط.

كشفت لجنة التحكيم بالأتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وأسوان في لقاء الدوري الممتاز، والذي يتولا قيادتها الدولي محمد عادل.

نتيجة مباراة منتخب مصر وأستراليا

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز أمام نظير أستراليا بنتيجة هدفين دون رد، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020،يحقق الفراعنة التأهل على حساب الأرجنتين ويضرب موعدا مع البرازيل في ثمن النهائي.