وفد محلية النواب يتفقدأعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد«صور»

/642717/وفد-محلية-النواب-يتفقدأعمال-تطوير-كورنيش-طنطا-الجديدصور

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أعمال تطوير ميدان السيد البدوي، وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة وفد مجلية النواب لمحافظة الغربية اليوم

لجنة الادارة المحلية

استقبل الأهالي في ميدان السيد البدوي، المحافظة ووفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل الأغاني الوطنية.

كورنيش طنطا الجديد

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها والتي كانت من المناطق العشوائية، وأيضا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة بطنطا.

رافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الوفد البرلماني للجنة الإدارة المحلية، في الجولة التفقدية.

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حجم إنجازات المحافظة والمشروعات الاستثمارية والتنموية الجاري تنفيذها.

وأكد خلال لقائه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بديوان عام المحافظة، أن حجم الاستثمارات في الغربية 507 مليون جنيه، للعام المالي الجاري 2021/2022، من الباب السادس، وكانت العام السابق 505 مليون، تم صرف منها 500 مليون جنيه.