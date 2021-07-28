/642713/نيوزيلندا-تسمح-بعودة-داعشية-وسط-انتقادات-من-المعارضة

انتقدت رئيسة الحزب الوطني، زعيمة المعارضة جوديث كولينز، في نيوزيلندا، سماح السلطات لعودة زوجة أحد مقاتلي "داعش" إلى البلاد، ووصفتها بـ "الإرهابية" و"الأم السيئة"بحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".

دوت الخليج يرصد تفاصيل زواج زعيمة المعارضة فى نيوزيلندا من داعشي

تنظيم داعش الارهابي

وأضافت كولينز أن هذه المرأة "اختارت أن تدير ظهرها لنيوزيلندا وتتزوج من داعش"، مؤكدة أن نيوزيلندا ستندم على اليوم الذي سمحت فيه لعروس داعش بالانتقال إلى أراضيها".

اسقاط الجنسية

ووافقت الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع على عودة، سهيرة عدن، وطفليها إلى نيوزيلندا من تركيا بعد أن أسقطت أستراليا جنسيتها الأسترالية لتحتفظ بجنسيتها النيوزيلندية.

وكانت هذه الأسرة محتجزة في مركز احتجاز المهاجرين بتركيا منذ عبور الحدود من سوريا في وقت سابق من هذا العام. وقبلت نيوزيلندا طلب تركيا بإعادة الأسرة إلى الوطن.