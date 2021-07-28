من هو اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية ؟

أعلن وزير الداخلية اللواء محمد توفيق اليوم الأربعاء، اللواء محمد والي مديرًا لأمن الشرقية خلفًا للواء إبراهيم عبد الغفار في البيان الصادر عن الوزير بحركة شرطية لجميع قيادات الوزارة اليوم.

اللواء محمد والي مديرًا لأمن الشرقية

وكان« والي» قد شغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس لمدة عامين، قبل قرار اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بنقله مديرًا للمباحث الجنائية بالشرقية عام 2017.

وبعدها صدر قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه في منصب مدير أمن محافظة البحيرة.

وحقق اللواء محمد والي نجاحات كبيرة في الضربات القوية ضد التنظيمات الإرهابية والخارجين عن القانون منذ بداية عمله في مديرية أمن السويس ثم الشرقية .

حركة تنقلات الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2021، في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة. وقالت الوزارة فى بيان لها إنه فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021

فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.