/642709/وزير-الخارجية-السعودي-يبحث-مع-قائد-الجيش-الباكستاني-التعاون-المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، مع قائد الجيش الباكستاني، قمر جاويد باجوا، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تطور العلاقات الثنائية بين السعودية وباكستان يأتي ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها بن فرحان إلى إسلام أباد ليستعرض الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بحسب صحيفة سبق السعودية. العلاقات السعودية الباكستانية وحضر اللقاء من الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير المملكة لدى باكستان، نواف المالكي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبد الرحمن الداود.

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