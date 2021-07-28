/642708/العراق-تنجح-في-استرداد-17-ألف-قطعة-آثرية-مهربة-من-واشنطن

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، اليوم الأربعاء، نجاح بلاده في استرداد أكبر مجموعة أثرية عراقية كانت قد هربت سابقا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل استرداد العراق لقطع اثرية الي الولايات المتحدة الامريكية جامعة كورنيل وأوضح ناظم في بيان صحفي أن عدد الرُقم الطينية المستردة بلغ 17 ألف قطعة أثرية، تم استردادها من منافذ عديدة كانت موجودة هناك، أبرزها من جامعة كورنيل". وأضافحسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار ،أن "عودة هذه القطع إلى بغداد ستكون في الطائرة نفسها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد انتهاء زيارته المهمة إلى واشنطن".

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