نواب لـ دوت الخليج في ختام دور الانعقاد الاول.. تعاون مثمر بين البرلمان والحكومة لتلبية مطالب المواطنين والكل يعمل لصالح المواطن«فيديو وصور»

/642707/نواب-لـ-تحيا-مصر-في-ختام-دور-الانعقاد-الاول-تعاون-مثمر-بين-البرلمان-والحكومة-لتلبية-مطالب-المواطنين-والكل-يعمل-لصالح-المواطنفيديو-وصور

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، على أن يصدر القرار من رئيس الجمهورية عملا بحكم المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس.

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