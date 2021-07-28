/642704/النائبة-رقية-الهلالي-المواطن-البسيط-كان-محور-اهتمام-البرلمان-في-دور-الانعقاد-الاول-فيديو

قالت النائبة رقية الهلالي عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، تعليقا على انتهاء دور الانعقاد الاول للبرلمان انها فخورة بوجودها وانتخابها نائبة تحت القبة لاول مرة، مشيرة الى ان الشعب المصري يشهد للبرلمان هذه الدورة بالتميز والاختلاف وكان قريب للمواطن البسيط وتناول العديد من القضايا، التى تمس المواطن بشكل فعال، مشيرة الى انه تم مناقشة العديد من القضايا الحيوية الجوهرية فى مجالات عده منها الاجتماعية والاقتصادية .

فض دور الانعقاد الاول واكدت النائبة رقية الهلالي لتحيا مصر انها فخورة بانضمامها للجنة الاسكان برئاسة النائب عماد حمودة مؤكده على ان اللجنة ناقشت العديد الضايا الهامة جدا التى تمس المواطن من طلبات احاطة ومناقشات للعديد من القضايا الهامة مثل اشتراطات البناء ومخالفات البناء وتطوير الاعشوائيات وهي قضايا شائكة تم فتحها فة اللجنة والعمل على حلها كما قمنا بزيادة المخصصات لبعض الهيئات للاستفادة المباشرة للمواطن المصري . التنسيق بين الاحزاب تحت القبة واكدت النائبة رقية الهلالي، مجلس النواب رقية الهلال انه حصل تطور كبير جدا فى اداء المجلس تحت قيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان يشهد به الجميع وكان هناك تنسيق وتجاوب رائع بين جميع الاحزاب والمستقلين تحت قبة البرلمان وكله كان لخدمه المواطن وهذا توجيه منا كانواب تجاه الشعب المصري .

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