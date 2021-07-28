الإسكان الاجتماعى يكشف تفاصيل الدعم وأسعار الوحدات بمبادرة التمويل العقارى 

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى تم إطلاقها قبل عيد الأضحى، وتم إصدار بيان بأن الصندوق بصدد طرح إعلان سيصدر فى الصحف، سيبدأ التقديم اعتبارا من الثامن من أغسطس المقبل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "أما عن شروط التقديم، تتضمن القواعد الخاصة بالدخل والحدود القصوى لأسعار الوحدات والبنك المركزى أتاح للصندوق تحديثها، وفقاً للدراسات التى يتم عملها، وبالنسبة لمنخفضى الدخل، هم من كانوا مرتباتهم أقل 6000 جنيه للأسرة و4500 جنيه صافى شهرياً لو كان الشخص أعزب، أما متوسطى الدخل، فمن كانت مرتباتهم أقل من 14 ألف جنيه فى الشهر للأسرة، وللأعزب 10 آلاف جنيه".

وقالت مى عبد الحميد: "البيان الذى سيتم طرحه هو ترجمة فعلية للمبادرة على الأرض، ويتم خلالها طرح عدد من الوحدات جاهزة لمنخفضى الدخل جاهزة فى عدد كبير من المحافظات، تبدأ من 165 ألف جنيه، وهناك وحدات مساحتها 75 مترا وأخرى 90 مترا، وتصل سعرها حتى 310 ألف جنيه، والدعم سيكون من 15 إلى 40 ألف جنيه، وهى ما يفرق محدودى الدخل عن متوسطى الدخل".

وتابعت: "الصندوق وقع اتفاقات تعاون مع 22 بنكا و8 شركات تمويل عقارى، ونحن مستمرون مع نفس المجموعة وفى حال وجود بنوك أو شركات أخرى تريد أن تشارك سيتم عقد اتفاقات معهم بالتأكيد".

وقال: "لأول مرة فى مصر، يكون هناك تمويل مدته 30 عاما، وفائدة 3% متناقصة وهى أمور وتيسيرات غير موجودة فى أى مكان، وإطالة مدة القرض تجعل القسط أقل، ومن كانت إمكانياته أقل، سيكون قسط 30 عاما مناسب جدا له، ولكن من كان لديه الفرصة لتقليل مدة القسط فله الحرية لذلك، الأمر متروك للعميل هو من يحدد، بالنسبة لمن هم خارج مصر، يجب أن تنطبق عليه شروط الدخل المطروحة، ولكنه سيحتاج توثيق شهادة الدخل من مكان العمل، وسيكون هناك بعض الصعوبة لأن البنوك تحتاج إلى الاستعلام من وقت للآخر".