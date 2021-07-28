السكة الحديد: تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية مستمر حتى السبت 

أكدت هيئة السكة الحديد اليوم استمرار تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى بجانب القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية حتى يوم السبت المقبل، حيث دفعت الهيئة بـ170 قطارا إضافيا خلال فترة العيد الماضية.

وتواصل هيئة السكك الحديدية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث واصلت أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات في المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.