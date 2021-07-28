- 1/2
- 2/2
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة بتاريخ 28/7/2021، ويشترك بعضوية المنظمة 48 دولة على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للمترولوجيا والمكتب الدولى للموازيين والمقاييس بفرنسا.
وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة ومديرو المراكز والمعاهد البحثية، بالتهنئة للدكتور محمد أحمد عامر، لإعادة انتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS).
يذكر أن د.محمد عامر، كان يشغل منصب رئيس المعهد القومى للمعايرة فى الفترة من عام 2015-2019، ومنصب نائب رئيس المنظمة للشؤون العلمية فى الفترة 2017-2019.
كما شارك فى العديد من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللجان الفنية بالمنظمة الأوروبية للمترولوجيا والمنظمة الإفريقية والاجتماعات السنوية الدورية لرؤساء معاهد المعايرة على مستوى العالم بمقر المكتب الدولى للمقاييس والموازين BIPM بفرنسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة انتخاب الدكتور محمد عامر رئيسا لمنظمة إفريقيا للمترولوجيا لفترة ثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.