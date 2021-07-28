إعادة انتخاب الدكتور محمد عامر رئيسا لمنظمة إفريقيا للمترولوجيا لفترة ثانية

جدة - نرمين السيد - انتخب الدكتور محمد أحمد عامر، الأستاذ بالمعهد القومى للمعايرة والمدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رئيسا للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS)، لفترة ثانية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع عشر للجمعية العمومية للمنظمة المنعقدة بتاريخ 28/7/2021، ويشترك بعضوية المنظمة 48 دولة على مستوى قارة إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للمترولوجيا والمكتب الدولى للموازيين والمقاييس بفرنسا.

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة ومديرو المراكز والمعاهد البحثية، بالتهنئة للدكتور محمد أحمد عامر، لإعادة انتخابه لفترة ثانية لرئاسة المنظمة الإفريقية للمترولوجيا (AFRIMETS).

يذكر أن د.محمد عامر، كان يشغل منصب رئيس المعهد القومى للمعايرة فى الفترة من عام 2015-2019، ومنصب نائب رئيس المنظمة للشؤون العلمية فى الفترة 2017-2019.

كما شارك فى العديد من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللجان الفنية بالمنظمة الأوروبية للمترولوجيا والمنظمة الإفريقية والاجتماعات السنوية الدورية لرؤساء معاهد المعايرة على مستوى العالم بمقر المكتب الدولى للمقاييس والموازين BIPM بفرنسا.