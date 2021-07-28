فيديو.. جمعة يشيد بحياة كريمة: واحدة من أهم مبادرات الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه ليس بعيدا عن الحقوق والواجبات، ما أطلقته الدولة المصرية من مشروع مبادرة "حياة كريمة"، كواحدة من أهم مبادرات الجمهورية الجديدة.





وأضاف وزير الأوقاف، خلال مقطع فيديو نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب" تحت عنوان: "جبر الخواطر"، أن دعوة مجبور الخاطر ليس بينها وبين الله حجاب، مشيرا إلى أن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، وحببهم فى الخير وحبب الخير إليهم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وقع وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، خلال حضوره احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومى لتطوير الريف حياة كريمة.

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