من هو اللواء خالد العزب مساعد لوزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا؟

واللواء خالد العزب، مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا، هو ابن محافظة الشرقية وتحديدا مركز الإبراهيمية، تقلد العديد من المناصب آخر مدير أمن كفر الشيخ.
وتم اختياره مساعدا للوزير لمنطقة وسط الدلتا نظرا لجدية فى العمل، ومن المعروف أن تلك المنطقة تحتاج إلى رجل أمن من طراز خاص يتسم بالجدية والحسم والصرامة والهدوء فى نفس الوقت، عاشقا لعمله.
وتقلد اللواء خالد العزب، العديد من المناصب خلال فترة عمله فى وزارة الداخلية، بداية من أمن الموانئ بمحافظة السويس، ثم انتقاله للعمل فى مديرية أمن القاهرة كمساعدا لمدير أمن القاهرة لقطاع القاهرة الجديدة، ثم توليه إدراة أمن كفر الشيخ.
ونجح عزب كمدير أمن فى توجيه العديد من الضربات للمجرمين والبلطجة والمسجلين خطر، كما نجح فى الحصول على حب الشارع بكفر الشيخ، حيث كان مكتبه مفتوحا للجميع، ويتلقى الشكاوى والبلاغات بصدر رحب ويوجه الضباط للعمل بحسم.
وأخيرا تقلد منصب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.
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