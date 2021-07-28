السفير العراقى بالقاهرة: لدينا رغبة لعمل توأمة مع الجامعات المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد سفير جمهورية العراق بالقاهرة أحمد نايف الدليمى، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، رغبة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى العراق والسفارة لعمل توأمة مع الجامعات المصرية، من ضمنها جامعة المنصورة، لتحقيق الاستفادة القصوى لمزج الثقافات والعلوم المختلفة للجامعات العراقية والمصرية.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء لجامعة المنصورة، حيث كان فى استقباله الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة. وعبر السفير العراقى حسب بيان للجامعة، عن اعتزازه بالمستوى التعليمى العالى والأكاديمى للجامعات المصرية والسمعة المرموقة التى تتمتع بها جامعة المنصورة وما حققته من تقدم ملموس فى قطاع التعليم العالى، مُقدماً شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلبة العراقيين الوافدين إليها وتوفير الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا. وتطرق اللقاء إلى بحث تدعيم العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة المنصورة والجامعات العراقية وكذلك الاطمئنان على أوضاع الطلاب العراقيين الوافدين وشواغلهم داخل الجامعة والخدمات والرعاية المقدمة لهم، بالإضافة إلى مناقشة نظم التعليم فى ظل جائحة كورونا. من جانبه، أكد رئيس جامعة المنصورة عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين، والدور المهم لمصر فى مساندة الطلاب العراقيين، وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث لتزويدهم بالعلم والثقافة ليستطيعوا خدمة بلادهم أرض الرافدين، وليكونوا سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة فى بلادهم.

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