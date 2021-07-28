مدبولى ونائب رئيس جنوب السودان يشهدان التوقيع على وثائق تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور "جيمس وانى إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم فى مقر مجلس الوزراء، التوقيع على وثائق لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.





جاء ذلك فى ختام أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: تضمنت وثائق التعاون المشترك مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ "حوض بحر الجبل" بجمهورية جنوب السودان، والتى وقعها الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، و"مناوا بيتر" وزير الرى والموارد المائية بجنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، والتى وقعتها نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و"كول إثيان" وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان. ووقع الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور "جيمس وانى إيجا"، فى نهاية الجلسة الختامية، على محضر اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة، والذى يتضمن تفاصيل ملفات التعاون، التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.

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