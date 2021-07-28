صور.. وفد لجنة الإدارة المحلية بالنواب يتفقد أعمال التطوير بطنطا

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعمال تطوير ميدان السيد البدوى، وشارع السكة الجديدة، وتطوير ميدان محطة السكة الحديد بطنطا.





استقبل الأهالى فى ميدان السيد البدوى، المحافظة ووفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بالزغاريد وسط ترحاب كبير، وتشغيل الأغانى الوطنية.

كما تفقد وفد النواب أعمال تطوير كورنيش طنطا الجديد، ومنطقة أوحافا بعد تطويرها، والتى كانت من المناطق العشوائية، وأيضا تفقد الوفد أعمال إنشاء المجزر النصف آلى بقرية شبشير الحصة بطنطا.

رافق الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الوفد البرلمانى للجنة الإدارة المحلية، فى الجولة التفقدية.