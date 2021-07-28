كشف جرائم غامضة.. علاء فاروق مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية

جدة - نرمين السيد - وتقلد اللواء علاء فاروق، منصب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، وهو يعد قطاعا جديدا يضم قطاع المرور والحماية المدنية.

واللواء علاء فاروق هو ابن مديرية أمن القاهرة بدأ حياته رئيسا لمباحث قسم شرطة الساحل، ثم رئيسا لمباحث قطاع شمال القاهرة، وبعدها انتقل إلى مديرية أمن القليوبية ليتولى قيادة المباحث الجنائية، واستطاع أن ينهى على تجار المخدرات ووجه ضربات لبعض المسجلين خطر والبلطجية، ونجح فى كشف العديد من جرائم الخطف والقتل الغامضة.

ولم يتوقف عند هذا لكنه انتقل إلى الأمن العام، ليتولى مساعد مدير مباحث الجنائية بقطاع الأمن العام، وأخيرا تقلد مساعدا للوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.