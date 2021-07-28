صور.. محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لفتح محور السادات

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفى، التجهيزات النهائية لفتح المحور بالكامل بدءا من شارع خاتم المرسلين مرورا بشارع ترسا والمريوطية ووصولا إلى محور المنصورية، ليكون البديل الأهم خلال تنفيذ أعمال غلق لشارع الأهرام، لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وعاين المحافظ خلال جولته نسب تنفيذ طبقة الرصف بالقطاع الأخير من المحور بدءا من طريق المنصورية بالاتجاه المؤدى إلى كوبرى المريوطية الطائر، مشددا على رئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ووضع أعمدة الإنارة وتحديد أماكن اليوترن لإجراء التنسيق العام لذلك القطاع خلال أسبوع على الأكثر، كما وجه مدير مديرية الطرق بسرعة إنجاز أعمال تطوير ورصف شارع زغلول للبدء فى تحديد مسارات السير والجزيرة الوسطى للطريق وأماكن الدورانات للسيارات لتتكامل المنظومة المرورية بالقطاع.

وتفقد المحافظ مشروع إقامة وتطوير كبارى المشاة والسيارات بترعة المريوطية والتى قاربت على الانتهاء، موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة والتأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه بدون أى ملاحظات لما لتلك الكبارى من أهمية فى نقل حركة المواطنين من وإلى البر الشرقى والغربي لطريق المريوطية، مشددا علي ضرورة تغطية أى كابلات كهربائية بمحيط الكبارى ليتماشى مع النسق العام للطريق.

وخلال الجولة وجه المحافظ، حى الطالبية بتطبيق خط التنظيم بطريق المريوطية الواقع بنطاقه وإزالة العوائق بمسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية مع إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد لها، كما تفقد راشد أعمال رصف شارع ترسا بدءا من نقطة التقائه بشارع المريوطية أسفل الكوبرى وبطول 1.100م2 موجها بسرعة إنجاز الأعمال، كما شدد على مدير مديرية الطرق بإصلاح أى قطاعات معيبة في طبقة الرصف بشارع ترسا نظراً لأعمال التوسعة والإنشاءات وإزالة العوائق خلال المرحلة الماضية.

واطمئن المحافظ على نسب إزالة عدداً من العقارات التى تعيق مسار الطريق بشارع ترسا، مشدداً على رئيس حى الطالبية بمضاعفة العمل لسرعة الانتهاء وفتح مسار الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية، وعاين محافظ الجيزة المواقع أسفل كوبرى المريوطية الطائر للوقوف على أماكن إقامة ساحات الانتظار وأرصفة المشاة لتسهيل حركة المترددين على الطريق وتلاشي اى إعاقات مرورية.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد كوبرى ترسا الجديد وشارع خاتم المرسلين، موجها بالتأكد من كفاءة أعمدة الانارة بطول الطريق حيث من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية بالمرحلة المقبلة.