صور.. محافظ المنيا ومسؤول المشروعات بالوزراء يتابعان نسب تنفيذ حياة كريمة

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جاء ذلك بحضور، الدكتور كريم شاهين، مسؤول متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، ودكتور محمد حلمى، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وأكد المحافظ، أنه يتابع بشكل شخصى، يومياً، جميع الأعمال الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتلافى، وإزالة أى معوقات قد تحدث، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع جميع المسؤولين المعنيين، لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه، وموضحا أنه يجرى عقد اجتماع أسبوعى، لجميع الجهات الشريكة فى مبادرة "حياة كريمة"، لمراجعة الموقف التنفيذى أولاً بأول، ووضع حلول سريعة لكافة المشاكل والمعوقات.
وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة الجدية، على أرض الواقع، لكافة الأعمال الجارى تنفيذها، والتأكد من جودة جميع الخامات والأدوات ومواد البناء المستخدمة، ومدى صلاحيتها، وأنها مطابقة لأعلى المواصفات القياسية، وكذلك الإسراع فى إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المخصص لكل مشروع، وذلك لتحسين جودة الحياة للأهالى فى الريف المصرى، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى.
تابع المحافظ خلال جولته، الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحى قرية نزلة أولاد جويد، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة السلام الإعدادية، بقرية جريس.
وتابع المحافظ، خلال جولته، الأعمال الجارى تنفيذها بقرية نزلة اسمنت، حيث تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، وقطعة أرض فضاء، تم اختيارها لإقامة محطة رفع صرف صحى، بالإضافة إلى متابعة أعمال توسعة مدرسة نزلة اسمنت للتعليم الأساسي، والتى تم الانتهاء منها، وتم تسليمها مبدئياً.
والتقى المحافظ، خلال الجولة، بعدد من المواطنين، حيث استمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التى يجرى تنفيذها فى تلك القرى، مؤكداً أنه على تواصل دائم مع جميع المواطنين، للعمل على حل كافة المشكلات وتحقيق، حياة كريمة حقيقية لهم.
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