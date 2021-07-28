/642715/الحكومة-تعتمد-40مليون-جنيه-لتنفيذ-مقترح-النائب-عيد-حماد-بشأن-تطوير-طريق-نزلة-الكريمات-لكمين-15مايو

المحافظ يوجه بسرعة الرفع المساحى للمرافق قبل التطوير

استجابة لمقترح النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، عن دائرة (حلوان- المعصرة- التبين- 15مايو) بشأن رصف الطريق من نزلة الكريمات الأتوستراد إلي كمين مدينة 15مايو علي مسافة 2كيلو، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة طريق الأوتوستراد فى المسافة من 15 مايو حتى كوبرى الكريمات.

النائب عيد حماد وطريق كمين 15مايو

ووجه محافظ القاهرة مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحى للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء فى تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به خاصة وأنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبى كما يمثل مسار حيوى للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد.

تحركات الحكومة بشأن هذا الطريق بناءًا علي مقترح النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، عن دائرة (حلوان- المعصرة- التبين- 15مايو) والذي تمت مناقشته بإجتماع لجنة الإقتراحات والشكاوي قبل رفع أعمال دور الإنعقاد الأول بمجلس النواب، حيث أكد النائب عيد حماد الحاجة الملحة لتطوير هذا الطريق، حيث أنه متهالك ولم يتم تجديده منذ فترة طويلة، مما يتسبب في الحوادث وكوارث ويؤدي إلي اختناقات وأزمات مرورية حيث أن هذا الطريق الوحيد المؤدي للقادمين من الصعيد للقاهرة الكبري وحلوان وضواحيهم.

وأخطرت وزارة التنمية المحلية لجنة الإقتراحات والشكاوي بناءا علي هذا المقترح بأنه تم اعتماد 40 مليون جنية لرفع كفاءة الطريق من رصف وإنارة وسيتم البدء فيه ابتداء منمنتصف أغسطس، وهو الأمر الذي علي أساس تحرك محافظ القاهرة وتفقد الطريق اليوم مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحى للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء فى تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به.

النائب عيد حماد يشكر الحكومة

ووجه النائب عيد حماد الشكر للأجهزة التنفيذية وتعاونها معه من أجل تنفيذ هذا المقترح علي أرض الواقع، واذلي يصب في صالح المواطن وتخفيف الأعباء عليه بجانب تسهيل حركة المرور وإنهاء حالات الإختناقات المرورية، مؤكدا علي أن التعاون والتنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية يصب فى صالح المواطن دائما.