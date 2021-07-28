/642710/تاريخ-مواجهات-مصر-والبرازيل-قبل-لقاء-السبت-في-أولمبياد-طوكيو

حجز منتخب مصر الأولمبي موعدا مع نظيره منتخب البرازيل، في إطار الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، المقامة حاليًا في اليابان، وتستمر حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات مصر الأولمبي والبرازيل قبل موقعة السبت المقبل.

تأهل منتخب مصر رفقة المنتخب الإسباني لدور الثمانية عن فرق المجموعة الثالثة، والتي ضمت أيضا منتخبات الأرجنتين وأستراليا، فيما كان منتخب «السيلساو» قد وصل للدور المقبل عن المجموعة الرابعة التي ضمت ألمانيا والسعودية وكوت ديفوار، والتي تأهلت رفقة المنتخب البرازيلي،

تاريخ مواجهات مصر الأولمبي والبرازيل قبل مباراة طوكيو 2020

التقى منتخب مصر الأولمبي مع نظيره البرازيلي، قبل مباراة السبت المقبل، في مباراتين، الأولى كانت في الإطار الرسمي وتحديدا في نسخة أولمبياد 2012 بلندن وانتهت المباراة بفوز السليساو بنتيجة 3-2، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة.

وشهدت هذه المباراة تواجد نيمار دا سيلفا، نجم البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومحمد أبوتريكة، لاعب الأهلي السابق، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وصالح جمعة، لاعب سيراميكا الحالي.

محمد صلاح صاحب آخر هدف رسمي في مباريات مصر والبرازيل، وأحمد ياسر ريان في الودي، ليأمل جمهور الفراعنة بصمة ريان في لقاء السبت المقبل في أولمبياد طوكيو.

سجل أهداف المباراة، وقتها، رافاييل دا سيلفا، لياندرو دامياو، نيمار دا سيلفا، فيما سجل لمصر محمد أبوتريكة ومحمد صلاح، فيما حصل صالح جمعة على بطاقة صفراء خلال هذه المواجهة.

نتيجة مباراة مصر والبرازيل وديا

التقى المنتخب الأولمبي مع نظيره البرازيلي في شهر نوفمبر الماضي في مباراة ودية، أقيمت على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز مصر 2-1، إذ سجل للفراعنة كريم العراقي وأحمد ياسر ريان، فيما سجل للبرازيل رودريجو.

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.