/642706/تحيا-مصرينشر-حركة-تنقلات--ضباط-الشرطة-2021

صدرت حركة تنقلات الشرطة السنوية، شملت عددًا من مدراء الأمن ومديري الإدارات والقطاعات المختلفة، وراعت الحركة الأقدميات والكفاءة.

فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2021 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية. وجاءت حركة التنقلات كالتالي: فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.. وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى. الاسماء لواء / معتز توفيق - مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. لواء / أشرف ربيع - مساعد الوزير لمنطقة سيناء . لواء / عصام عثمان - مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد . لواء / ناصر حريز - مساعد الوزير لمنطقة القناة . لواء / أحمد فاروق القرن - مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا . لواء / محمود خليل - مساعد الوزير لمنطقة شمال الصعيد . لواء / رفعت نصار - مساعد الوزير لمنطقة البحر الأحمر . لواء / أسعد الذكير - مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد . لواء / خالد العزب - مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا . لواء / حسن عبدالواحد - مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى . لواء / علاء فاروق - مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية . لواء / سعيد النجار - مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية . لواء دكتور / علاء عبدالمعطى - مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة. لواء / محسن شعبان - مدير أمن القليوبية . لواء دكتور / عمر السويفى - مدير أمن أسيوط . لواء / محمد والى - مدير أمن الشرقية . لواء / منصور أحمد جمال الدين - مدير أمن الإسماعيلية . لواء دكتور / أحمد السوليه - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية . لواء / بهى الدين زغلول - مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات . لواء / هشام سليم - مدير أمن أسوان . لواء / محمد حسان - مدير أمن المنيا . لواء / محمد شرباش - مدير أمن سوهاج . لواء / السيد سلطان - مدير أمن الدقهلية . لواء / شريف رؤوف - مدير أمن جنوب سيناء . لواء / محى سلامة - مدير أمن البحر الأحمر . لواء / هشام السيد فكرى - مدير الإدارة العامة لحماية الآداب . لواء دكتور / وليد الوكيل - مدير الإدارة العامة لأندية وفنادق الشرطة . لواء / مؤمن الساعدى - مدير الإدارة العامة للمرور . لواء / ضياء الدين بيومى - مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر . لواء / عاصم الشريف - مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصرينشر حركة تنقلات ضباط الشرطة 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.