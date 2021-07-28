حصول سفير مصر في ليما على درع ”سفير المئوية الثانية لاستقلال البيرو”...

في إطار احتفالات البيرو بالمئوية الثانية لاستقلالها، حصل السفير د. هاني سليم، سفير مصر في ليما، على درع "سفير المئوية الثانية لاستقلال البيرو" و "دبلومة الشرف” المُقدميّن من المجلة الدبلوماسية البيروفية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمناء الصادر في هذا الشأن، وذلك تقديراً لجهود السفير المصري الدبلوماسية المتميزة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيد التعاون مع المؤسسات الثقافية والمجتمع البيروفي.
وقد حصل السفير على التكريم في الحفل الذي أقامته المجلة، والذي حضره عدد من السفراء والقيادات البرلمانية والأكاديمية والثقافية ورجال الأعمال والشخصيات العامة البيروفية.
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