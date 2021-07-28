الأوقاف تصدر كتاب تنظيم النسل ومتغيرات العصر

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف كتابا جديدا تحت عنوان (تنظيم النسل ومتغيرات العصر) تأليف الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وقد قام بالتقديم له الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





وأكد وزير الأوقاف فى تقديمه للكتاب، أن قضية تنظيم النسل والمشكلات السكانية هى من المتغيرات التى يختلف الحكم فيها من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن دولة إلى أخرى، بحيث لا يستطيع أى عالم أن يعطى فيها حكمًا قاطعًا أو عامًّا.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الكثرة إما أن تكون كثرة صالحة قوية منتجة متقدمة يمكن أن نباهى بها الأمم فى الدنيا، وأن يباهى نبينا (صلى الله عليه وسلم) بها الأمم يوم القيامة، فتكون كثرة نافعة مطلوبة، وإما أن تكون كثرة كغثاء السيل، عالة على غيرها، جاهلة متخلفة فى ذيل الأمم، فهى والعدم سواء.

وأضاف أن تناولنا لقضية تنظيم النسل يجب ألا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، إنما يجب أن يبرز إلى جانب هذه الآثار الاقتصادية كل الآثار الصحية والنفسية والأسرية والمجتمعية التى يمكن أن تنعكس على حياة الأطفال والأبوين والأسرة كلها، ثم المجتمع والدولة.