جدة - نرمين السيد - حصل السفير هانى سليم، سفير مصر فى ليما، على درع "سفير المئوية الثانية لاستقلال البيرو" و "دبلومة الشرف"، المُقدميّن من المجلة الدبلوماسية البيروفية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمناء الصادر فى هذا الشأن.





وأوضح بيان صحفى لوزارة الخارجية، أن ذلك تقديراً لجهود السفير المصرى الدبلوماسية المتميزة فى تعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيد التعاون مع المؤسسات الثقافية والمجتمع البيروفى، فى إطار احتفالات البيرو بالمئوية الثانية لاستقلالها. وحصل السفير على التكريم فى الحفل الذى أقامته المجلة، والذى حضره عدد من السفراء والقيادات البرلمانية والأكاديمية والثقافية ورجال الأعمال والشخصيات العامة البيروفية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر فى ليما يحصل على درع «المئوية الثانية لاستقلال البيرو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.