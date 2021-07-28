الأوقاف: إنهاء خدمة عاملين بالشرقية وسوهاج بناء على أحكام قضائية

وذكرت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إنهاء خدمة كلٍّ من السيد محمد عبد الحميد الصيفى عامل مسجد بإدارة أوقاف ههيا بمديرية أوقاف الشرقية، وحسن عبدالصبور عبدالرازق عامل مسجد بإدارة أوقاف غرب طهطا - مديرية أوقاف سوهاج، وذلك بناء على أحكام قضائية طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة، أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهما بالوزارة، وأنه تم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديريتى أوقاف سوهاج والبحيرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
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